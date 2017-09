F1 Singapore, Hamilton: "Frustrante essere lontano dalla Ferrari"

16 settembre 2017

È un Lewis Hamilton piuttosto deluso quello che si presenta ai microfoni dopo il quinto posto in qualifica a Singapore: "Se me lo aspettavo? Non mi aspetto mai di essere quinto. Sapevo che le Red Bull erano veloci, ma mi aspettavo di avere la possibilità di giocarmela con le Ferrari. Ho dato tutto e la macchina non andava di più. Problemi di aderenza? No, semplicemente eravamo più lenti. È frustrante essere lontani dalla lotta con la Ferrari"

Umori contrastanti, invece, in casa Red Bull. Max Verstappen è apparso contento del suo secondo posto: "Sono migliorato nel Q3, è stata una progressione come in tutto il weekend. Purtroppo non abbastanza da arrivare al livello di Sebastian. È mancato quel pizzico di potenza in più, ma il secondo posto è un buon risultato. Posso essere soddisfatto".



Più cupo Daniel Ricciardo, che si aspettava certamente di più della seconda fila: "Oggi è stata una piccola sconfitta - ha detto l'australiano - Pensavo che la pole fosse a portata, ma non siamo riusciti a progredire a sufficienza in Q3. Il gap alla fine è stato piuttosto significativo purtroppo. Bisognerà studiare bene la strategia di sosta, quella sarà decisiva. Farò il massimo per portare a casa tanti punti".