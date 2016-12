F1, Silverstone: Lewis-Nico regalano emozioni

9 luglio 2016

Sessione di libere accorciate dalla pista bagnata all'inizio e dal botto di Marcus Ericsson alla fine. Il pilota Sauber ha perso il controllo della vettura in una curva velocissima ed è finito contro le barriere a piena velocità, per fortuna lo svedese è uscito dall'abitacolo illeso. Nel tempo utile a disposizione le Mercedes confermano di non avere rivali e le uniche emozioni le continuano a regalare due piloti fenomenali come Rosberg e Hamilton. Lewis, quasi a voler far recuperare al compagno di squadra il tempo perduto, entra in pista solo a metà sessione e alla fine riesce a spuntarla solo per un soffio. La Ferrari invece non riesce a fare uno step in avanti rispetto al venerdì, anzi il divario dalla Red Bull sembra aumentato. Il ritardo di Daniel Ricciardo (+0.584) e di Max Verstappen (+0.657) dalle Frecce d'Argento è decisamente più contenuto rispetto a quello delle Rosse. La simulazione qualifica di Kimi Raikkonen (+1.929) addirittura imbarazzante, il finlandese finisce dietro a Bottas, Alonso e Hulkenberg. Ancora più preoccupante il fatto che al termine dell'ultimo giro lanciato Vettel ha riscontrato problemi al cambio, sostituito solo una settimana fa. Necessaria un'altra sostituzione, con conseguente penalizzazione in classifica di 5 posizioni.