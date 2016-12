F1, Silverstone: Ericsson si schianta

9 luglio 2016

Nei minuti finali delle libere3 a Silverstone, Marcus Ericsson ha perso il controllo della vettura in uscita curva ed è finito a tutta velocità contro le barriere. Il pilota Sauber ha curvato largo prendendo una parte ancora bagnata di pista, la conseguenza è stata la perdita totale del posteriore. Nell'impatto il volante si è staccato dalla macchina, cosa che non dovrebbe accadere per motivi di sicurezza, lo svedese ne è uscito comunque illeso.