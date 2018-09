F1, sguardo al futuro: svelate le concept car per il 2021

14/09/2018

Macchine belle e che possano darsi battaglia in ogni gara, rendendo più facili i sorpassi e migliorando lo spettacolo in pista. È su questi punti fermi che si basano le concept car per il 2021 svelate dalla F1 a Singapore. Al momento ci sono tre differenti progetti che, stando a quanto dichiarato dal direttore generale Ross Brawn, sono frutto di un confronto tra F1 e FIA giunto all'80% dello sviluppo.

Come spiegato sul sito ufficiale della F1, i nuovi design sono stati creati con l'idea di mettere sull'asfalto macchine belle, di cui i bambini possano voler avere i poster in camera. Ma soprattutto macchine che si possano seguire l'una con l'altra in maniera più agevole di quanto avvenga attualmente: "L'obiettivo primario è quello di consentire alle monoposto di gareggiare al meglio - ha detto Brawn - Quando una vettura ne insegue un'altra da vicino, attualmente, ha una riduzione del 50% del carico aerodinamico, che significa una sostanziale perdita di performance. Abbiamo deciso di provare a capire come migliorare questa situazione e sono felice di dire che siamo all'80% del lavoro".



La deadline, fissata dalla stessa F1, è stata posta alla fine del 2019: per allora ci dovrà essere un progetto definitivo, con un design finale che possa incoraggiare i team storici a rimanere nel Circus e magari nuovi team ad unirsi allo spettacolo.