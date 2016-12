F1, sei gare per una corona: Vettel batte Hamilton 3-2

Il successo di Singapore, con contemporanea debacle di Hamilton e della Mercedes, ha riaperto uno spiraglio nelle speranze Ferrari di conquistare un titolo che pareva inavvicinabile. Adesso tra l'inglese capoclassifica e Sebastian Vettel ci sono 49 punti, con in mezzo Nico Rosberg. Insomma, meno di due gare di distacco quando al termine della stagione mancano ancora sei GP. Un totale di 150 punti da assegnare tra Suzuka, Sochi, Austin, Città del Messico, Interlagos e Abu Dhabi. Sei piste molto diverse tra loro, che potrebbero rendere più imprevedibile il finale di stagione. La bella notizia, albo d'oro alla mano, è che in tre tracciati su cinque Vettel ha un bilancio migliore rispetto a quello di Hamilton. Tolta la nuova pista messicana, dove non si è mai corso, il pilota del Cavallino vanta 4 successi in Giappone, 2 a Interlagos e 3 ad Abu Dhabi, mentre il rivale ha uno score migliore a Sochi (1) ed Austin (2). In totale, poi, Seb ha vinto 10 volte sui prossimi tracciati, Lewis solo 6. Sembra tagliato fuori dai giochi Rosberg, che può vantare un solo centro complessivo, a Interlagos. Insomma, si prospetta una volata a due con esito non scontato. Chi lo avrebbe mai pensato solo pochi mesi fa?