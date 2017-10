F1, scherzi e risate sul podio di Suzuka

8 ottobre 2017

C'è aria di festa sul podio del Gran Premio del Giappone. Il solito Daniel Ricciardo ha approfittato del momento dell'intervista a Lewis Hamilton per "sottrargli" lo smartphone e girarsi un video-selfie poi finito nelle Instagram stories del pilota britannico, sempre molto attivo sui social. Nel frattempo, Lewis, prendeva in prestito l'anello di Takuma Sato, quello che il pilota giapponese porta al dito per la vittoria nella 500 miglia di Indianapolis. Mostrandolo al pubblico Hamilton ha fatto con le dita il numero 4: per la quarta vittoria in Giappone o per il quarto titolo che si avvicina?