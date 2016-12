F1, scarpette d'oro per Hamilton ad Abu Dhabi

26 novembre 2015

Scarpette d'oro e guanti celebrativi per Lewis Hamilton in occasione dell'ultimo GP della stagione. Ad Abu Dhabi l'inglese della Mercedes ha sfoggiato un paio di guanti con il numero 44 e la bandiera degli Emirati per ricordare il suo numero di gara, gli anni di vita dello Stato arabo e le possibili vittorie in carriera in caso di successo domenica.