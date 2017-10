F1: Sainz subito alla Renault, la Toro Rosso lo sostituisce con Kvyat

7 ottobre 2017

Nuovo cambio di pilota in casa Toro Rosso . Dopo aver sostituito Daniil Kvyat con Pierre Gasly, la scuderia di Faenza ha riarruolato il russo al posto di Carlos Sainz junior . Lo spagnolo, infatti, prenderà il volante della Renault con qualche mese di anticipo, debuttando sulla sua nuova monoposto già dal prossimo GP degli Usa in programma ad Austin il 22 ottobre. A lasciargli il posto sarà Jolyon Palmer.

" Voglio ringraziare Jolyon per la sua dedizione alla squadra e la sua professionalità. Dal ritorno della Reanult in F1, Jolyon ha dato il suo massimo in un ambiente in via di sviluppo. Ha mostrato grandi qualità personali e gli auguriamo il meglio per la sua cariera", il commiato del responsabile racing Cyril Abiteboul.