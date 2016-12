F1, Sainz sotto la pioggia nelle libere 1 di Suzuka

25 settembre 2015

Dall'estate di Singapore si è passati all'autunno giapponese con conseguente maltempo, che tra l'altro rischia di condizionare tutto il fine settimana. Per questo i piloti se la sono presa comoda, consapevoli che non mancherà il tempo di provare sul bagnato. In tanti hanno percorso pochi giri e senza far segnare un tempo utile. Tra questi, oltre ad Alonso, anche Ricciardo, Hulkenberg, Perez, Maldonado, Palmer, Stevens e Rossi. Di sicuro questa prima sessione ha confermato i progressi della Red Bull (e della cugina Toro Rosso), segno che potrebbe esserci un terzo incomodo nel duello tra Ferrari e Mercedes.