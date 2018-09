F1 Russia, Vettel: "Non il risultato che volevamo"

30/09/2018

Sebastian Vettel non può che essere deluso dall'ennesimo weekend in cui ha solo potuto osservare da lontano gli scarichi delle Mercedes trionfare davanti alla sua Ferrari: "Il terzo posto per come si sono messe le cose va bene, ma non era il risultato che volevamo. Nel complesso però avevamo il ritmo delle Mercedes. Il sorpasso subito da Lewis? Forse qualche errore l'ho fatto...".