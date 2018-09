F1 Russia, Vettel: "Miglioreremo, vogliamo due macchine in prima fila"

28/09/2018

Sebastian Vettel è apparso piuttosto sereno al termine del venerdì di libere di Sochi, nonostante il netto distacco dal rivale mondiale Lewis Hamilton accusato in FP2: "Oggi non è stata una giornata ottima - ha ammesso il pilota Ferrari - ma sia per sabato sia per domenica dovremmo riuscire a trovare qualcosa e migliorare. Vogliamo la prima fila con tutte e due le macchine".