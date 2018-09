F1 Russia, Vettel: "La partenza sarà decisiva, daremo tutto in gara"

29/09/2018

Sebastian Vettel prova a non mollare e rimanere positivo in vista della gara, nonostante il netto divario dalla coppia Mercedes emerso dalle qualifiche del GP di Russia: "Si dedicerà tutto domenica - ha detto il tedesco della Ferrari - La partenza sarà decisiva, vi ricordate cos'è successo l'anno scorso (quando Bottas vinse partendo terzo, ndr)? La qualifica non è andata come volevo, ma la macchina va bene".

Seb ha analizzato così il suo Q3, in cui ha chiuso a oltre mezzo secondo dal poleman Bottas: "Mi sarei potuto avvicinare ancora un po' e ridurre il gap dalle Mercedes. Sapevo di avere un piccolo margine di miglioramento, ma allo stesso tempo non volevo fare errori come altre volte. Ci ho provato. Non è andata come volevo, ma sono abbastanza felice".