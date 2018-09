F1 Russia, Hamilton vince grazie all'ordine di scuderia: trionfo Mercedes

Partenza senza particolari sorprese, con Bottas, Hamilton, Vettel e Raikkonen che mantengono le rispettive posizioni e cominciano a girare su tempi molto simili. Il capolavoro vero, in avvio, lo compie Verstappen, che in soli tre giri si ritrova in zona punti e dopo 8 tornate è già quinto alle spalle dei due top team, dopo essere partito dall'ultima fila.



La girandola dei pit-stop premia la Ferrari, con Vettel che nonostante la manovra di rallentamento tentata da Bottas riesce a portare a casa l'undercut su Hamilton e si ritrova virtualmente 2°. Poco dopo, però, il britannico tira fuori un sorpasso da fuoriclasse e si riprende in pista ciò che aveva perso in pitlane.



Lewis si mette a caccia di Bottas, ma al giro 26 arriva l'ordine di scuderia per il finlandese: "Lascia passare Lewis". Valtteri viene così sacrificato (ancora una volta) per regalare un doppio vantaggio al compagno di squadra: il primo posto e un cuscinetto tra lui e Vettel. A quel punto la gara diventa solo una lunga passerella per la coppia Mercedes, con Toto Wolff che decide di non far invertire nuovamente le posizioni e lasciare la gloria tutta a Hamilton.



Quinta e sesta posizione finale, come da pronostico, per le Red Bull, splendido 7° posto invece per la Sauber-Alfa del futuro ferrarista Charles Leclerc. Per il monegasco, è il secondo miglior risultato della stagione, dopo il 6° posto di Baku arrivato però in una gara a eliminazione. In top 10 anche la Haas di Magnussen e le due Force India di Ocon e Perez.

