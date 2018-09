F1 Russia, Hamilton: "Piccolo errore mio, ma grande macchina"

29/09/2018

Ci si gode la prima fila in casa Mercedes, dopo il dominio messo in pista nelle qualifiche del GP di Russia: "Ho fatto un piccolo errore per provare a forzare - ha ammesso il leader del mondiale Hamilton - Ma il team ha fatto un grande lavoro e la macchina funziona alla grande". Felice, naturalmente, il poleman Bottas : "Non sembra, ma sono emozionato. Però c'è ancora tanto da fare, dovremo partire bene e difendere la posizione".

Decisamente soddisfatto il finlandese, che ha raccontato così la sua qualifica: "L'ultimo giro è stato davvero buono. Forse avrei potuto fare anche qualcosina in più, ma sono contento così. È una pole meritatisssima e sono molto felice, però è solo il primo passo".





Come al solito ha speso parole al miele per la sua squadra Hamilton: "Il circuito è spettacolare, il tempo era bellissimo e io mi sento pienamente in gara per domani. Il team ha fatto un grandissimo lavoro e sono contento. Io faccio completamente affidamento sul mio team, è motivante far parte di questa squadra, la macchina funziona. Ringrazio tutti quanti".