F1 Russia, Hamilton: "Grande giornata, continuiamo così"

28/09/2018

Lewis Hamilton è sembrato piuttosto carico dopo il venerdì di libere a Sochi, che lo ha visto chiudere con il miglior tempo assoluto: "Questo è stato uno dei tracciati più difficili per me in passato - ha detto il britannico della Mercedes - Ho lavorato per capire i giusti bilanciamenti e vedere dove poter migliorare e in questo senso oggi è andata bene. Oggi per noi è stata una buona giornata, speriamo di continuare così anche sabato".