F1 Russia, Hamilton: "Fiero del team, difficile gestire certe dinamiche"

30/09/2018

Hamilton non è sembrato particolarmente voglioso di festeggiare: "Abbiamo fatto un lavoro fantastico per tutto il weekend. Bottas mi ha fatto passare e questo va considerato all’interno del lavoro del team. Posso capire quanto sia difficile gestire dinamiche del genere, ma comunque la giornata è stata fantastica, è una vittoria. Come team cerchiamo di fare il meglio per l’esito del campionato mondiale e oggi abbiamo fatto tanti punti. E’ stato difficile per tutti, so che non è stata una gara spettacolare. Ho cercato di sfruttare al meglio le gomme e la macchina, correre qui è stato bellissimo. Sono fiero dei risultati raggiunti dal team".



Diplomatico e gelido Bottas: "Giornata difficile, un buon risultato per noi come team, abbiamo raccolto il massimo dei punti. È stata una gara dura. Stiamo lottando come team per i campionati, siamo sulla buona strada per farlo. Non mi aspettavo la chiamata, però comprendo le ragioni. Fa parte del gioco. Se mi aspettavo la restituzione della posizione? No, chiedevo solo qual era la strategia. Tutti vogliono vincere, oggi non ci sono riuscito, ma va così".



Dopo la premiazione, il Team Principal della scuderia anglo-tedesca, Toto Wolff, ha spiegato così le decisioni del muretto: "Eravamo d'accordo di lasciare Valtteri davanti, ma abbiamo perso la posizione al pit-stop con Lewis e questo ha cambiato tutto. Hamilton ha sorpassato Vettel, ma lui gli metteva pressione e per difendersi ha avuto problemi di gomme. Cosa dirò a Valtteri? Noi parliamo sempre molto, vogliamo che entrambi i piloti siano al massimo della soddisfazione. Abbiamo dovuto decidere: rischiamo di perdere dei punti o di prendere delle critiche? Abbiamo fatto la nostra scelta. Rimettere Bottas davanti? Oggi la differenza sarebbe stata di 7 punti, non potevamo fare come a Budapest nel 2017. Se temiamo ancora la Ferrari? Sì certo, è un campionato molto altalenante e molto duro. Proprio per questo dobbiamo fare più punti possibili".