F1 Russia, Hamilton-Bottas dominano le Libere 3

29/09/2018

Lewis Hamilton continua a volare e domina anche la terza e ultima sessione di libere del GP di Russia. Il britannico della Mercedes ha chiuso il turno girando in 1'33''067 e tenendosi alle spalle il compagno di team Bottas (+ 0''254). Ancora in affanno le Ferrari: Vettel e Raikkonen hanno ottenuto il 3° e 4° tempo, ma con distacchi piuttosto significativi: + 0''600 per il tedesco, + 0''621 per il finlandese. Qualifica in salita per le Rosse.

Servirà davvero una prestazione super alla Ferrari per ribaltare delle gerarchie che, tempi alla mano, sembrano ormai ben delineate sul circuito di Sochi. Lewis continua a volare, Bottas tiene il suo passo e le due W09 sembrano avere le mani sulla prima fila. In FP3 la scuderia di Brackley ha confermato di aver trovato la formula magica per far lavorare al meglio le gomme hypersoft nel giro lanciato, mentre entrambe le vetture di Maranello sono apparse piuttosto nervose e alle prese con un posteriore difficile da gestire, specialmente nel secondo e terzo settore. La maggiore stabilità delle monoposto in curva ha premiato la Mercedes con distacchi piuttosto pesanti, che non sarà semplice ridurre in qualifica: non certo la situazione ideale per Seb e la Rossa, di fatto costretti a vincere domenica per tenere vive le speranze iridate.



La battaglia, in ogni caso, sarà tutta tra i due top team. Verstappen e Ricciardo hanno chiuso con il 5° e 6° tempo (rispettivamente a + 0''870 e + 1''327), ma hanno lavorato soprattutto sulla gara già consapevoli di dover partire a fondo griglia per le penalità dovute alla sostituzione delle power unit. Insieme ai due "tori" ci saranno anche i cugini della Toro Rosso, Gasly e Hartley, insieme alla McLaren di Alonso, anche loro penalizzati per il cambio motore. Una grossa occasione per gli altri, in particolare per la Sauber-Alfa Romeo di Charles Leclerc: il monegasco, futuro ferrarista, ha stampato uno strepitoso 7° crono (+ 1''561), che potrebbe anche valergli la terza fila in qualifica, tenendosi dietro monoposto più quotate come le Force India di Ocon e Perez, le Haas di Magnussen e Grosjean e le Renault di Sainz e Hulkenberg.