F1, Rosberg: "Tutto perfetto, ci voleva proprio"

10 maggio 2015

Lo sconfitto del giorno è Lewis Hamilton, che ha incassato il secondo posto con il muso lungo. "Ho fatto una brutta partenza, ho pattinato parecchio. Nico, comunque, ha fatto un lavoro fantastico, ma almeno ho chiuso secondo. Resto in testa al Mondiale, ma la strada è ancora lunga. Di sicuro è stato un weekend difficile e non vedo l'ora di arrivare a Monaco", le parole dell'inglese. Il più arrabbiato di tutti, o almeno il più deluso, è stato comunque Fernando Alonso, costretto al ritiro nel GP di casa. "C'è delusione per il ritiro davanti al mio pubblico, ma lottavamo per il nono e il decimo posto e non sarebbe cambiata la vita. Resto comunque ottimista, abbiamo basi solide. Il potenziale c'è, abbiamo solo bisogno di lavorare. Adesso siamo a 2", prima eravamo a 4"5. Ma non sarà facile limare il distacco che resta", ha detto l'ex ferrarista.