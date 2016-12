F1, Rosberg: "Siamo tornati, siamo i più veloci"

26 settembre 2015

Nico Rosberg ha dato la sua zampata nelle qualifiche di Suzuka e lancia un messaggio agli avversari. "Come si vede siamo tornati forti, siamo i più veloci. Dopo Singapore questo è un giorno importante per noi. Certo, dobbiamo ancora aspettare la gara, ma sembra che le Mercedes sono tornate. Per me è stata una buona giornata, sono sempre stato più veloce di Lewis con le morbide. Adesso sarà importante partire bene", ha commentato.