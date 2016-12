F1, Rosberg s'improvvisa... Bon Jovi

24 ottobre 2016

Il secondo posto di Austin lo avvicina ulteriormente al suo primo Mondiale in carriera e Nico Rosberg non si è sottratto ai festeggiamenti con la squadra dopo la doppietta Mercedes. Il pilota tedesco si è scatenato in un locale texano sulle note di "Livin' on a prayer", celebre hit di metà anni '80 portata al successo dai Bon Jovi. Il risultato? Ascoltate e giudicate voi...