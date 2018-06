F1, Rosberg: "Più lento di Lewis? I risultati dicono così..."

"Hamilton più veloce di me? I risultati dicono che io sono stato più lento, è un dato oggettivo". Nico Rosberg non si nasconde nella conferenza stampa della vigilia del GP di Spagna. Il tedesco della Mercedes rivela: "La lotta con le Ferrari in Bahrain mi ha dato la carica. Ma devo migliorare complessivamente nel weekend di gara". Presente anche Fernando Alonso che sul momento delle Rosse spiega: "Non sono sorpreso del loro rendimento".

In questa prima parte di stagione, il gap tra Rosberg e il compagno di Mercedes Hamilton è apparso evidente. Il tedesco analizza i motivi di questo avvio difficile: "Finora non sono riuscito a sfruttare al meglio i weekend". In inverno, sulla pista di Barcellona la Mercedes ha dimostrato di avere un vantaggio in termini di prestazioni decisamente notevole rispetto alle altre scuderie: "Ora ci aspettiamo una gara con le altre monoposto più vicine - ammette Rosberg -. Il trend generale resterà simile alle altre gare".

Sarà un weekend speciale per Fernando Alonso che torna sulla pista di Barcellona dopo l'ormai noto schianto nei test invernali: "Preoccupazioni pensando all'incidente? Nessuna, il recupero è stato un po' più lungo del previsto - prosegue lo spagnolo -, l'impatto mi ha fatto ritardare l'inizio della stagione, ma il ricordo mi dà solo motivazione a fare un bel risultato. In ospedale mi ha curato uno degli staff migliori che si potesse avere, farò una cena con loro".

Alonso analizza poi lo stato di forma della sua McLaren: "In Bahrain abbiamo fatto un bel passo avanti. Siamo qui per vincere gare e salire sul podio, un passo alla volta. La macchina ha il potenziale per esprimersi ad alto livello". E sull'andamento delle Ferrari: "Non sono troppo sorpreso, l'anno scorso abbiamo vissuto un anno difficile ma comunque siamo stati terzi e quarti fino a 5 gare dalla fine. Ora sono secondi e quarti, hanno fatto un piccolo passo avanti - conclude Alonso -. Migliorano anche perché Red Bull e Lotus hanno fatto un passo indietro".