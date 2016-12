F1, Rosberg: "Ottimi ricordi sul questa pista"

10 novembre 2016

Nico Rosberg ha 19 punti di vantaggio su Lewis Hamilton a due gare dalla fine. E' corsa a due per il titolo Mondiale tra i due piloti della Mercedes, il tedesco spera di chiudere la pratica già in Brasile. "Mi piace molto questa pista - spiega in conferenza stampa-, ho ottimi ricordi qui a Interlagos, è bellissimo poter lottare per il titolo a due gare dalla fine, devo fare un bel lavoro questo weekend, sono concentrato e fiducioso".

Dall'altra parte c'è Hamilton, che a questo punto non può più permettersi di fare calcoli, ma deve solo arrivare davanti al compagno di squadra e sperare. "Non ho mai vinto in Brasile, questo mi stimola molto e sono pronto a combattere. Cercherò di mettercela tutta e di giocarmi le mie carte per fare il possibile per vincere". Poi anche un pensiero su Massa: "È stato bello correre con Felipe, ci siamo divertiti molto anche nelle battaglie. La Formula 1 avrà un bel ricordo di lui".