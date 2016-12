F1, Rosberg: "Ora tutto gira a mio favore". Hamilton: "Dopo Singapore sembro in caduta libera"

28 novembre 2015

Umori opposti in casa Mercedes dopo le qualifiche del GP di Abu Dhabi. Nico Rosberg è al settimo cielo: "Prima eravamo vicini, ma andava tutto nell'altra direzione, ora tutto gira a mio favore. Mi godo il momento". Amarezza invece per Lewis Hamilton : "Ho faticato per tutto il weekend. Da Singapore fatico a mettere a punto la macchina. Sembra che io sia in discesa libera, bisognerà recuperare anche in vista dell'anno prossimo".

Rosberg centra la settima pole position stagionale, e soprattutto la sesta consecutiva: "Sono contentissimo di essere ancora qui. In questa fase sono più veloce di Lewis e sono molto soddisfatto di questo. Cerco di cogliere l'attimo". E proprio Hamilton inizia a lanciare un allarme: "Da quando sono arrivato qui ho trovato difficoltà con la macchina. Abbiamo lavorato per apportare dei cambiamenti, abbiamo anche tolto qualcosa. Nico però è stato molto veloce e ha fatto un ottimo lavoro nel Q3. Io davanti nel Q1 e nel Q2? Vero, ma quei giri non sono stati poi così buoni. Io ho faticato e Nico anche, solo che poi lui è riuscito a migliorare e io no. Non credo possa esserci un problema di strategia, il passo è buono. Dovremo solo cercare di gestire al meglio il degrado delle gomme, che senz'altro ci sarà. Non riesco a capire perché ci siano tutti questi problemi di bilanciamento, non sento più comoda la macchina. Dopo le novità di Singapore Nico si è trovato più a proprio agio, mentre il mio pacchetto è peggiorato. In vista della prossima stagione dovrò dare del mio meglio".



Prossima stagione alla quale prenderà parte, nonostante alcune illazioni degli scorsi giorni, anche Fernando Alonso: "Dobbiamo arrivare in inverno e capire dove siamo. Qui siamo a mezzo secondo dal terzo posto ed è un gran passo avanti. Se nei prossimi mesi lavoreremo come speriamo saremo vicini ai top team. Questo è l'obiettivo. Se ci sarò anch'io? Certo. In quest'ultima gara le gomme sono un po' inconsistenti, Jenson ha avuto problemi, in qualifica ho subito una foratura io. Cercherò di imparare qualcosa e di fare del mio meglio. Sul passo siamo messi meglio rispetto a quelli che ci partono davanti, ma abbiamo problemi sulla velocità massima nei rettilinei. Sarà una gara di lotta, spero di divertirmi".