F1, Rosberg: "Le Ferrari qui sono molto veloci"

13 maggio 2016

Nico Rosberg sorride, ma si prepara alla battaglia contro la Ferrari. "E' stato un buon inizio per noi, con due buone sessioni di prove. Siamo stati veloci sia in configurazione gara sia in quella per la qualifica. Mi sento a mio agio sulla macchina e le nuove parti che abbiamo portato sembrano aver funzionato. Anche la Ferrari, però, sembra molto veloce su questo circuito e adesso vedremo come andrà in qualifica", ha commentato.

Di umore diverso, invece, è Lewis Hamilton, protagonista di un venerdì non certo brillante. "Non è stata una giornata facile per me. Ho avuto problemi di bilanciamento e in particolare nel pomeriggio è stato complicato guidare. Ho trovato traffico nel mio giro veloce e quindi la classifica non è veritiera, ma è chiaro che abbiamo parecchio lavoro da fare per far funzionare la macchina come voglio io. Lavoreremo a testa bassa con tutti i dati. Sono convinto che le cose torneranno a funzionare", ha ammesso.