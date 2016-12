F1, Rosberg: "Ho creato subito un margine consistente"

17 aprile 2016

Nico Rosberg ha collezionato in Cina la vittoria numero 17 della carriera, arrivata al termine di un GP corso quasi tutto in assoluto relax. "La partenza non è stata ideale, ma la mia macchina era grandiosa, e sono riuscito a creare un margine consistente. Ho cercato di spingere subito per aumentare il divario ed è andata bene", ha commentato il tedesco della Mercedes, sempre più leader della classifica generale.