F1, Rosberg detta il passo a Singapore

18 settembre 2015

Insomma, Rosberg pare aver trovato velocemente un buon ritmo, anche se stavolta l'impressione è che la Mercedes non avrà vita facile. Perché Vettel (autore di un dritto senza conseguenze) e Raikkonen sono lì e anche Ricciardo è apparso subito molto rapido. Tanto da spaventare proprio Maranello in un'ipotetica corsa per il podio. Poi bisognerà capire se Hamilton ha deciso di prendersela comoda o se, visto il suo vantaggio in classifica, preferisca non correre rischi inutili su uno dei tracciati più insidiosi del campionato. Da segnalare l'undicesima piazza di Alonso (McLaren), mentre le Williams stavolta sono più indietro, con Bottas sesto, ma a mezzo secondo da Raikkonen, e Massa soltanto 17°. A chiudere il gruppo, il giovane americano Alexander Rossi, che prende il posto di Merhi sulla Manor-Marussia, protagonista anche di un'uscita di strada terminata contro il guard-rail nel finale.