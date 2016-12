F1, Rosberg contro le barriere

2 luglio 2016

Sabato mattina da dimenticare per Nico Rosberg, che al primo giro lanciato rompe le sospensioni posteriori e finisce contro le barriere. Per la Mercedes scatta una corsa contro il tempo, per ridare una macchina intatta al tedesco in tempo per le qualifiche. Ma, come succede spesso in questi casi, il cambio si è rotto e dovrà essere sostituito. Questo significa cinque posizioni in meno in griglia di partenza. Proprio come Vettel.