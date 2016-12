F1, Rosberg canta con i tifosi: "Siete i migliori al mondo"

4 settembre 2016

Il pilota tedesco ha accorciato a sole due lunghezze lo svantaggio da Hamilton e sperava in un aiuto della Ferrari. "Ci sono pochi giorni che auguro alla ferrari di andare forte e oggi era uno di questi ma il divario era troppo grande e hamilton è riuscito ad arrivare secondo".



La delusione, invece, è ben presente sul volto di Lewis Hamilton, il grande sconfitto. "La partenza non è stata grandiosa per me, ma è stata una giornata positiva per la Mercedes, questa è la cosa più importante. Il pubblico di Monza è il migliore di tutto l'anno, è fantastico per i fan, anche se magari vorrebbero vedere anche la Ferrari coinvolta nella lotta al titolo, ma tra me e Rosberg sarà una bellissima battaglia fino alla fine. Ho perso alla partenza, gli ingegneri erano nervosi, ma li ho fatti rilassare, Cercherò di capire dopo il motivo della partenza. Qui è difficile superare, il pubblico è stato super, è sempre più incredibile. Ho visto tante bandiere inglesi".