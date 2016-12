F1, Rosberg: "Andremo bene in tanti". Hamilton: "Voglio la vittoria"

31 ottobre 2015

Nico Rosberg mantiene il basso profilo dopo la pole position in Messico: "Ho fatto un bel giro, è importante iniziare così il weekend. Ma domani sarà fondamentale la strategia, soprattutto sulla gestione delle gomme. Credo che andremo bene in tanti, tutti i primi 5 hanno possibilità". E Lewis Hamilton : "L'assetto di Nico era migliore, ma non è detto sia così anche in gara. Già domani voglio conquistare la 53esima vittoria".

Il campione del mondo non vuole accontentarsi, ma rende onore al compagno: "In sostanza abbiamo iniziato con lo stesso assetto, ma Nico da ieri sera è andato in un'altra direzione. Nella notte ha operato dei cambiamenti che si sono rivelati giusti. Io durante le sessioni non sono riuscito a fare lo stesso, perché erano cambiamenti troppo significativi. Perciò abbiamo deciso di mantenere la strada già intrapresa da venerdì. Il suo posteriore sembra comportarsi meglio del mio, ma non è detto che sia lo stesso anche in gara".



Rosberg individua una delle chiavi della domenica: "Le gomme dietro si sfasciano. Sarà molto difficile conservarle, vedremo come andrà. Se lotterò contro Lewis o contro Sebastian? Sono entrambi avversari, ma occhio anche a chi parte dietro. Tutti i piloti che occupano i primi 5 posti in griglia andranno bene".



Un pacchetto che comprende anche un amareggiatissimo Daniel Ricciardo, beffato dal compagno Kvyat di un solo millesimo di secondo: "Sono un po' frustrato, la giornata era già iniziata male dopo la sconfitta nel rugby dell'Australia contro la Nuova Zelanda. Strategia a una sola sosta? Non saprei, le condizioni della pista continuano a cambiare, non sono in grado di fare pronostici per domani. Spero solo che vada meglio rispetto a come è andata oggi".