F1, Ron Dennis fa causa alla McLaren

12 novembre 2016

La situazione in casa McLaren si fa ancora più complicata per vicende extra-pista. Non solo la monoposto stenta a raggiungere quei risultati prospettati a inizio anno, ma ora è anche guerra aperta tra l'ad Ron Dennis e il consiglio d'amministrazione. La McLaren ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza a gennaio del manager britannico, che però non ha alcuna intenzione di abbandonare la scuderia e ha deciso di fare ricorso all'Alta Corte di Londra.