F1, Ricciardo: "Non riesco a credere di aver vinto"

25 giugno 2017

Daniel Ricciardo a fine gara è il ritratto della felicità per il primo trionfo stagionale con la sua Red Bull. "Non riesco a credere di aver vinto partendo dalla decima posizione, è stata davvero una gara e una partenza pazza". Gli fa eco Valtteri Bottas : "E' stata una gara pazza. Mi sono divertito". Primo podio in carriera per Lance Stroll: "Non ho parole, non riesco a rendermi conto di cosa sia accaduto".

Daniel Ricciardo quasi non ci crede. "All'inizio sono finito addirittura in diciassettesima posizione e non pensavo davvero di poter vincere. Ieri ero deluso e oggi ho pensato che dovevo stare fuori dai guai e questo alla fine ha pagato".



Grande gara anche per Valtteri Bottas, con la ciliegina sulla torta del sorpasso in volata al canadese Stroll. "Ho perso un giro all'inizio e poi ho dovuto superare tante macchine. E' una di quelle situazioni in cui non devi mollare mai perché non si sa mai cosa può succedere - ha spiegato il pilota della Mercedes -Mi sono divertito, peccato che Ricciardo fosse troppo lontano ma visto quanto accaduto all'inizio e' un ottimo risultato". Sul contatto in avvio con Raikkonen. "Ci siamo toccati, non c'era spazio per passare ed è stato solo un incidente di gara".



L'altro eroe di giornata è il giovanissimo Stroll, al primo podio in carriera in F1. "Siamo stati lontani dai guai e ho tenuto la testa fredda. Purtroppo alla fine Bottas mi ha fregato il secondo posto, ma che gara. Non avrei mai creduto di potermi trovare sul podio - le parole del 18enne pilota canadese della Williams - E' stato davvero fantastico, sono al settimo cielo".