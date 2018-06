F1, Ricciardo dopo la pole: "Ho il fuoco nella pancia"

26 maggio 2018

"C'è ancora il fuoco nella mia pancia", questo il primo commento di Daniel Ricciardo ... a caldo dopo la pole position conquistata a Monaco. Il pilota della Red Bull, però, tiene i piedi per terra: "Ho fatto tutto il possibile, è una giornata bellissima, ora vediamo di completare l'opera in gara". Red Bull senza rivali nel Principato: "Siamo in pole ma abbiamo lanciato un messaggio forte già da giovedi, siamo stati i piu' veloci in ogni sessione. Ma la gara è domani, vedremo se potremo festeggiare".

HAMILTON: "IN POLE MEGLIO LA RED BULL ALLA FERRARI"

La terza posizione non rende felice Lewis Hamilton che, però, cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno e lo dice senza peli sulla lingua: "Preferisco la Red Bull in pole rispetto alla Ferrari. Noi, per le caratteristiche della nostra vettura, ci siamo dovuti difendere ma questo è un circuito unico. Noi siamo stati veloci a Barcellona e molte piste sono simili".



L'analisi del sabato è chiara: "È stata una sfida dura, devo fare i complimenti a Ricciardo, ha avuto un passo incredibile. Ho fatto il possibile, ho provato a migliorare nell'ultimo tentativo. Ma la gara di domani sarà lunga. Non siamo riusciti a provare le altre gomme, vediamo come andremo".