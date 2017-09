F1, Ricciardo: "Con la pioggia possiamo vincere"

29 settembre 2017

In casa Red Bull stanno facendo la danza della pioggia. Nelle libere 1 con l'asfalto bagnato Verstappen e Ricciardo sono stati i più veloci. L'australiano dopo il secondo turno di prove non si è nascosto: "Con la pioggia abbiamo una grande opportunità di vincere. Con l'asciutto possiamo puntare forse al podio. Per vincere è meglio la pioggia". Le condizioni meteorologiche per domenica sembrano sorridere alla scuderia inglese: è prevista pioggia.