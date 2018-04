F1: Ricciardo brilla nelle prove libere, terzo e quarto posto per le Ferrari di Raikkonen e Vettel

6 aprile 2018

Dopo il GP d’Australia, che ha consegnato alla Ferrari un primo e un terzo posto con Vettel e Raikkonen intervallati solo dalla Mercedes di Hamilton, in Bahrain ci si aspetta ancora un grande duello tra le due scuderie a partire dal primo giorno di prove libere. Il finlandese della Rossa parte forte degli otto podi in carriera conquistati a Sakhir. L’avvio di giornata riserva un immagine insolita, con Verstappen costretto allo stop e a spingere a mano la sua Red Bull per il ritorno ai box. I primi squilli sono di Bottas, che fa segnare il miglior tempo fino all’arrivo di Hamilton: dopo mezz’ora scocca l’ora del britannico e la giornata sembra riservare un testa a testa tra i due piloti che rispondono abbattendo colpo su colpo il miglior tempo. A metà sessione è il pilota della Mercedes a comandare in 1’32”540, alle sue spalle Bottas, a seguire si mette in evidenza la McLaren di Vandoorne con le due Ferrari a tallonarlo in quarta e quinta posizione. Il cambio delle gomme cambia però tutto: Alonso si porta inizialmente avanti a sorpresa, le Haas con le SuperSoft stupiscono tutti grazie a Grosjean, ma è nei giri finali che la classifica cambia radicalmente. Al termine della prima prova c’è la Red Bull di Ricciardo in testa in 1’31”060, la Mercedes di Bottas resta al secondo posto con un ritardo di +00”304, Raikkonen (+00”398) e Vettel (+00”410) in terza e quarta posizione fanno ben sperare per la Ferrari, mentre Hamilton chiude al quinto posto con un ritardo di +01”212.