F1, Raikkonen tenero papà

1 dicembre 2015

Sarà anche soprannominato "Iceman", ma dietro a una facciata di ghiaccio, Kimi Raikkonen ha un cuore tenero. Lo dimostra questa foto scattata dalla compagna, Minttu Virtanen, in occasione della trasferta di Abu Dhabi. Il pilota della Ferrari sorride come non mai con il braccio il primogenito Robin.