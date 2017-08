F1, Raikkonen: "Non sono contento della mia stagione"

8 agosto 2017

"Se consideriamo tutte le gare disputate finora non sono molto felice dei risultati, ma è andata così e non possiamo cambiare le cose - sottolinea il finlandese, la cui ultima vittoria risale al 2013, in Australia - . Se è abbastanza per il futuro non lo so. Il team sa cosa voglio, ma alla fine devono scegliere ciò che ritengono sia meglio per loro. Il mio unico obiettivo è fare bene, nient'altro, non voglio solo partecipare. Non è sempre divertente quando le cose non vanno come speri, ma è così. Dipende da molte cose: siamo veloci, ma a volte non basta la velocità se il resto non va come speri".