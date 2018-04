F1, Raikkonen investe un meccanico Ferrari ai box

8 aprile 2018

Paura ai box Ferrari durante il GP del Bahrain di F1. Nel corso del suo secondo pit-stop, Kimi Raikkonen ha finito con l'investire un meccanico che stava lavorando sulla sua gomma posteriore sinistra. L'operazione non è riuscita e il finlandese è partito prima del tempo, colpendo uno degli addetti alla sostituzione degli pneumatici. Il meccanico è rimasto a lungo a terra prima di essere portato fuori in barella: per lui frattura di tibia e perone.

Raikkonen, che in quel momento era al terzo posto, è stato subito bloccato prima che potesse uscire dalla corsia dei box e la sua gara è finita lì. "Non so cosa è successo, non so in che condizioni si trovi il meccanico. Sono entrato ai box, poi la luce era verde e sono ripartito. Purtroppo il ragazzo si è fatto male, ma il mio compito è partire quando la luce è verde. Mi dispiace perche un ragazzo si è fatto male. Cosa c'è da salvare di questo weekend? Nulla", ha detto Raikkonen.