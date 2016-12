F1, Raikkonen: "Ferrari migliore rispetto allo scorso anno"

24 febbraio 2016

"A dire il vero siamo ancora occupati su molti fronti e ogni volta troviamo qualcosa su cui lavorare. Sono certo che sarà una macchina migliore rispetto all'anno scorso. Ci sono sempre piccole differenze tra una vettura e l'altra, non sono mai identiche. Rispetto all'anno passato siamo migliorati in diverse aree". Così Kimi Raikkonen, al sito ufficiale della Ferrari, dopo la terza giornata di prove a Barcellona, sul circuito del Montmelò. Il finlandese ha ottenuto il terzo miglior tempo, alle spalle di Force India e Haas. "Siamo solo all'inizio, specialmente io - ha aggiunto Raikkonen -. Finora siamo contenti, anche se sappiamo di dover lavorare ancora molto. Ci sono diverse cose complicate che vanno sistemate. E' stato un peccato oggi perdere tempo, ma noi cerchiamo di fare sempre del nostro meglio. Si fanno sempre errori, ma da questi errori cerchiamo di imparare per migliorare sempre".