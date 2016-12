F1: Raikkonen e Vettel davanti nelle prime libere in Bahrain

La Ferrari sta mettendo pressione alla Mercedes . Nelle prime prove libere del GP del Bahrain Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel ha chiuso in vetta alla classifica. Il finlandese ha fermato il cronometro sull'1:37.827, mentre il tedesco che è stato a lungo ai box per un problema tecnico dato da un sensore si è fermato +0.202. Rosberg e Hamilton si sono nascosti senza provare il giro veloce: quindicesima e sedicesima posizione. Settimo Alonso.

