F1, Raikkonen: "Contento della mia conferma"

24 agosto 2017

"Non avrei rinnovato senza essere contento, e anche il team la pensa così", ha agigunto "Iceman". Periodo positivo per il finlandese, ancora in lotta per il Mondiale, e sul podio a Silverstone e in Ungheria: "Ultimamente mi sento di più a mio agio, riesco più a fare ciò che mi piace, a volte ottenendo dei risultati, altre volte no, ma è la strada giusta. Io sono qui per vincere le gare, se non ce la fai cerchi di ottenere la posizione successiva. E' importante vincere, meno se arrivi secondo o terzo". Nessuna novità, invece, per quanto riguarda il suo compagno alla Ferrari, Sebastian Vettel: "Lui è il mio compagno ideale per il futuro, lavoriamo benissimo insieme e all'interno del team, c'è un ottimo rapporto, ma non sono io a decidere chi rimane e chi va via. Non so cosa accadrà nel suo caso, ma spero rimanga tutto come ora, sarebbe perfetto". L'obiettivo, quindi, è vincere a Spa, un circuito diverso dall'Hungaroring, dove è arrivata la doppietta per la scuderia di Maranello: "Saremo tutti più veloci in questo circuito, che ha una media più elevata: è bello proprio per questo. Conterà avere aderenza e maggiore velocità in curva, per rendere il giro più elettrico".



C'è tanto ottimismo anche in casa Mercedes, con Valtteri Bottas. Il finlandese è andato a podio negli ultimi cinque GP, trionfando in Austria e portandosi a 33 punti da Vettel, leader del Mondiale. Risultati che danno fiducia al compagno di scuderia di Hamilton: "Inizio la seconda parte di stagione con più fiducia rispetto alla prima, che mi è servita per imparare e fare conoscenza con il team. Siamo più fiduciosi per questa gara rispetto a Budapest". Nessun proclamo prima del Belgio, circuito, a detta di molti, più adatto alle caratteristiche della Mercedes: "L'assetto della Ferrari è ottimo, non ci sentiamo assoluti favoriti, ma siamo forti, sarà un'altra battaglia serrata. Per fortuna non fa caldo come l'anno scorso, le gomme soft andranno bene, bisognerà testarle in pista, ma sono contento di questa scelta. Non importa chi arrivi secondo o terzo, l'importante è vincere. Sarà divertente come sempre a Spa, c'è più carico dinamico rispetto a Silverstone".



Grande attesa, invece, per Max Verstappen, che ha la cittadinanza olandese, ma è nato ad Hasselt, nelle Fiandre. Lo scorso anno, il pilota della Red Bull fu protagonista di un contatto alla prima curva con le due Ferrari. L'idea è quella di replicare il secondo posto in griglia, provando a migliorare l'undicesimo posto del 2016. "Sarà più difficile in qualifica. La Red Bull va bene su questa pista, ma dovremo aspettare. Sarà un weekend speciale per me, con tanti tifosi, non vedo l'ora. Dobbiamo andare in pista e vedere come sarà il bilanciamento delle gomme, proveremo nuovi set e faremo test approfonditi in attesa di domani". La quantità di pubblico che farà il tifo per lui non sarà motivo di pressione: "Ci sono molti supporters attorno alla pista, ma sarà una pressione positiva. Finito il giro, al traguardo spero che potranno esultare. C'è più pressione, ma bisogna trasformarla in qualcosa di più positivo. E' speciale per me, sono nato in Belgio". Tutto risolto, invece, con Daniel Ricciardo dopo l'incidente alla seconda curva dell'Hungaroring, che ha costretto il compagno di scuderia al ritiro. "Dopo l'incidente cerchi di imparare quanto accade per capire cosa è successo, le inquadrature, dopodiché volti pagina e provi a rimediare. Ora è tutto chiaro con Daniel, abbiamo parlato subito dopo la gara e condiviso le nostre opinioni, dopodiché siamo andati in vacanza, l'ho rivisto direttamente oggi. Non lottiamo per il titolo, quindi la situazione è più tranquilla, ma cercheremo entrambi di andare a punti", ha concluso.