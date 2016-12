F1, rabbia Ferrari dopo la penalizzazione a Vettel

31 ottobre 2016

E' durata tre ore la gioia del podio per Sebastian Vettel e la Ferrari. Dopo essere stato al fianco di Hamilton e Rosberg, il tedesco si è visto retrocedere al 5° posto per scorrettezze nel duello con Ricciardo. Una beffa, visto che a Verstappen sono stati inflitti 5" contro i 10" dell'ex iridato... "Purtroppo siamo stati penalizzati da una decisione che ritengo troppo pesante e, per certi versi, ingiusta", il commento di Maurizio Arrivabane.