F1, pronto il rinnovo per il GP di Monza: venerdì la firma

1 settembre 2016

Dopo le parole, i fatti. Il rinnovo per il Gran Premio di Monza con Bernie Ecclestone verrà siglato venerdì all'autodromo alla presenza del patron del circus della Formula 1, del presidente dell'Aci Angelo Sticchi Damiani e del numero uno dell'Automobile club di Milano Ivan Capelli . Dopo un lungo lavoro diplomatico e di ricerca di fondi che ha coinvolto anche la Regione Lombardia, l'accordo raggiunto dalle parti è per i prossimi tre anni.

"Abbiamo lavorato duro, un gioco di squadra importante ci ha portato a definire il rinnovo con Ecclestone", ha dichiarato Sticchi Damiani, che poi ha parlato anche di cifre. "L'investimento richiesto è di 17 milioni di dollari in più rispetto al contratto in essere - ha spiegato -. Non avremmo potuto farcela da soli". "Siamo stati autorizzati dal Parlamento ad utilizzare ogni nostra risorsa disponibile, ma non era abbastanza - ha precisato -. Il presidente del Consiglio Renzi ha dato la svolta lo scorso anno incontrando Ecclestone ma, senza l'apporto della Regione Lombardia, oggi faremmo discorsi diversi". "Anche Ecclestone - ha aggiunto - ha avuto pazienza, segno che Monza è importante pure per lui".



L'addio al GP di Monza, dunque. è scongiurato. Venerdì verrà messo tutto nero su bianco, per buona pace dei tifosi della Ferrari e della storia della F1. Sul circuito brianzolo, infatti, si corre ininterrottamente, salvo alcune eccezioni, dal 1922.