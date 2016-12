F1, primo match point per Rosberg: "Titolo? Penso solo a vincere la gara"

26 ottobre 2016

"Ad Austin speravo di vincere, ma non ha funzionato, le cose vanno così, ma ora penso al Messico con l'obiettivo di puntare al successo, come è stato in ogni gara quest'anno. Essere in battaglia per il campionato a questo punto è impressionante e ne sono entusiasta, ma il mio approccio è di continuare a fare le cose semplici. Ci sono molte variabili in un weekend di gara fuori dal tuo controllo, quindi è meglio fermare tutto e concentrarsi solo sul lavoro a portata di mano. Questo è quello che ha funzionato meglio per me e quello che mi fa sentire forte. Sono entusiasta di tornare a Città del Messico, è una pista che ti fa tornare alla mente i circuiti di kart con tutte quelle curve strette e l'atmosfera fenomenale della sezione dello stadio. Spero di poter tornare sul podio come l'anno scorso e voglio sfruttare al meglio la mia Mercedes nelle ultime tre gare", ha aggiunto.



Dal canto suo, Lewis Hamilton non ha intenzione di cedere facilmente lo scettro, anche perché sa benissimo che con ancora 75 punti in palio, tutto è possibile. "E' stato bello ottenere ad Austin finalmente quella vittoria numero 50 dopo un paio di fine settimana difficili. Ho continuato a tenere la testa positiva senza soffermarmi sul passato, ho lavorato duramente sapendo che alla fine il risultato sarebbe venuto. Nel momento in cui si rinuncia è il momento in cui si perde: non sono mai stato uno che rinuncia e non ho intenzione di iniziare ora. Ci sono ancora un sacco di punti disponibili e tutto è possibile. Adesso c'è il Messico, una pista scivolosa e in altura: è una grande sfida in un clima di grande energia. Non vedo l'ora di correre", le parole dell'inglese. Insomma, comunque vada, sarà un successo. Per la Mercedes.