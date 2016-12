F1, prima uscita dell'anno per Vettel

19 gennaio 2016

Prima uscita dell'anno per Sebastian Vettel e la Ferrari. Il tedesco è sceso sulla pista di Fiorano a bordo di una vecchia F14T di due stagioni fa per un test utile soprattutto a togliersi la ruggine dell'inverno in vista del debutto ufficiale nei test Pirelli di fine mese a Le Castellet. Il tutto dopo aver informato la Fia. Il regolamento, d'altronde, impedisce l'utilizzo di monoposto e gomme "attuali" prima del consentito.