F1, prima fila tutta Ferrari a Sochi: pole di Vettel

Non c'è quattro senza tre e dopo le libere la Ferrari è stata padrona anche delle qualifiche del GP di Russia di F1 . A Sochi la prima fila è tutta rossa, con Sebastian Vettel che in 1'33"194 ha conquistato la pole position davanti a Raikkonen: non accadeva dal 2008 che il Cavallino piazzasse due sue macchine davanti a tutti e la pole mancava dal 2015. Battute le Mercedes, con Bottas 3° e Hamilton 4°. Poi Ricciardo (Red Bull) e Massa (Williams).

In un colpo solo in Russia la Ferrari ha riscritto la storia recente della F1. Ha interrotto l'egemonia Mercedes a Sochi, dove le Frecce d'Argento avevano sempre dominato in prova e in gara. Ha conquistato l'intera prima fila dopo nove anni: l'ultima volta era capitato a Magny-Cours 2008, quando Raikkonen si piazzò davanti a Massa. Ed è tornata davanti a tutti in qualifica dopo Singapore 2015. Ma la cosa più importante è che adesso è la SF70-H la macchina da battere e anche Hamilton e Bottas lo hanno capito. Forse per primo proprio l'inglese, che è apparso un po' sottotono tanto da finire alla spalle del finlandese, qui sempre velocissimo, e fuori dai "top 3" dopo tanto tempo. La vera sorpresa della giornata è stata la grande prestazione di Raikkonen, che è stato all'altezza di Vettel sino alla fine. Poi, però, "SuperSeb" gli ha tolto il miglior tempo di un soffio e rovinato la festa sul più bello. Sta di fatto che Vettel e Raikkonen adesso "rischiano" di fare doppietta anche in gara perché l'impressione è che entrambi guidino "comodi", mentre i due rivali sembrano già al limite. Sarà fondamentale la partenza, poi potrebbe essere una gara di gestione. Di sicuro saranno questi quattro piloti a giocarsi la vittoria, perché il resto della compagnia è staccato anni luce. Anche se Daniel Ricciardo ha rimediato a un sabato complicato, bravo a fare meglio di Massa e Verstappen.



Bravissimo, invece, Esteban Ocon, che con la Force India si è messo dietro entrambe le Toro Rosso e ha conquistato un ottimo decimo posto a un soffio dal compagno di team Perez. E' finita, come prevedibile, prima del Q3 la qualifica di Fernando Alonso, costretto a partire dalla 15.a piazza dopo aver evitato il primo taglio per un soffio.