F1, presentata la nuova Williams La FW38 di Massa e Bottas monterà ancora il motore Mercedes

19 febbraio 2016

Dopo una stagione, quella 2015, al di sotto delle aspettative di tutti, la Williams punta molto sulla neonata FW38 per il riscatto. La nuova monoposto, che sarà affidata ai riconfermati Felipe Massa e Valtteri Bottas, è stata presentata nel quartier generale di Grove, ma lontana da occhi indiscreti. Monterà ancora motori Mercedes. Il debutto in pista avverrà la prossima settimana in occasione dei test di Formula 1 a Barcellona.

"La FW37 era una macchina abbastanza efficace e così ci siamo concentrati sulla comprensione delle parti da migliorare senza perdere quelle caratteristiche che l'hanno già resa efficace", ha detto il capo ingegneri Pat Symonds. Il fondatore del team Frank Williams non ha nascosto l'obiettivo di confermare il terzo posto e puntare ad insidiare Mercedes e Ferrari per il vertice. "Dovremo aspettare fino a Melbourne per scoprire esattamente dove ci troviamo, ma io sono fiducioso che il duro lavoro durante l'inverno ci porterà al posto giusto", ha detto Williams.