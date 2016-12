F1, Pirelli fornitore unico fino al 2019

17 giugno 2016

Nel 2017 andrà infatti in vigore una nuova normativa tecnica che comprenderà significative modifiche al telaio e l’aumento della larghezza dei pneumatici. Per organizzare e gestire al meglio anche le novità introdotte, Pirelli ha quindi condiviso con la Fia e con i team la necessità di una modifica in materia di test.



Tale modifica consente ora di effettuare:

1. Test con monoposto in specifica 2012 o 2013 o 2014 e con pneumatici nelle misure attuali contenenti novità prototipali (di struttura e mescola) in ottica 2017. Già in corso.

2. 25 giornate di test/vettura con monoposto 2015 modificate e con pneumatici prototipali nelle misure previste dal Regolamento 2017: 305/670-13 all’anteriore e 405/670-13 al posteriore per i pneumatici con battistrada slick. Inizieranno in estate.