F1, Pirelli: "Foratura lenta per Vettel a Silverstone"

21 luglio 2017

"A Silverstone per Sebastian Vettel c'è stata una foratura lenta". E' questa la conclusione a cui sono arrivati i tecnici della Pirelli, che hanno concluso le analisi sugli pneumatici del pilota tedesco dopo il problema a due giri dalla fine del GP di Gran Bretagna. "Il successivo ritorno ai box sul pneumatico sempre più sgonfio ha portato alla rottura finale", ha aggiunto il produttore. Per il problema che ha colpito Kimi Raikkonen sono in corso ulteriori test e analisi in laboratorio per capire l'accaduto.