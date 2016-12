F1, Pirelli: conclusi i test Mercedes con gomme da bagnato

22 settembre 2016

E' terminata la due giorni di test di sviluppo delle coperture da bagnato Pirelli 2017 sul circuito del Paul Ricard. Al volante di una Mercedes muletto, modificata per simulare i livelli di carico aerodinamico 2017, Pascal Wehrlein, che ha completato 135 giri. Così come è stato nella giornata di ieri, i test si sono focalizzati unicamente sulle coperture wet, nelle nuove dimensioni previste per il 2017: Intermediate 305/675-13 all'anteriore e 405/675-13 al posteriore. Full wet 305/680-13 all'anteriore e 405/680-13 al posteriore.