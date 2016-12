F1, piloti in cerchio per onorare Bianchi

26 luglio 2015

Attimi di grande commozione prima della partenza del GP di Ungheria di F1. I piloti si sono stretti in cerchio per onorare la memoria di Jules Bianchi, lo sfortunato pilota morto dopo mesi di coma. Massa e gli altri si sono avvicinati ai genitori del francese e li hanno abbracciati. Nel paddock campeggia lo striscione "We miss you Jules" e il circus ha deciso di realizzare un adesivo che ogni piloti può apporre sul casco o sulla monoposto.